رياضة | أحمد حسن يرد على تصريحات سيرجيو راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يرد على تصريحات سيرجيو راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن أن المنافسة على لقب عميد لاعبي العالم حق مشروع للاعب ريال مدريد سيرجيو راموس وغيره.

وقال العميد الذي كان يشغل منصب المشرف العام على الكرة بنادي بيراميدز أخيراً، في تصريحات تلفزيونية، أن راموس أمام فرصة كبيرة للمشاركة دولياً مع منتخب إسبانيا وهو الآن وصل إلى المشاركة رقم 167 في مسيرته.

وأضاف: "كنت ممكن أصل لـ200 مباراة دولياً لولا قرار بوب برادلي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وزكي عبد الفتاح حيث أنني شاركت في 7 مباريات فقط من أصل 37 قادها المدرب الأمريكي فنياً واكتفيت بـ184 مباراة فقط".

وأضاف عميد لاعبي العالم:"تصريحات راموس برغبته في تخطي رقمي منطقية، راموس أمامه 17 مباراة دولية لتجاوز رقمي وهذا رقم ليس بالقليل".

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وواصل:"كان ممكن أن أصل للمباراة رقم 200 مع المنتخب لولا الأمريكي بوب برادلي وزكي عبد الفتاح، فهما كانت وجهة نظرهما أنني لا أتواجد مع المنتخب بالرغم من أنني كنت أساسيا مع الزمالك خلال تلك الفترة".

وأتم "كان هناك تعنت ضدي من جانب الجهاز الفني بسبب اتهمهم بأنني كنت أسيطر على اللاعبين وقوي الشخصية، برادلي لعب 37 مباراة شاركت انا معه في 7 فقط منهم".

وكان راموس قد أكد في تصريحات سابقة أنه يرغب في كسر رقم أحمد حسن وفي الوصول إلى 200 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

ويقترب راموس من عدد المشاركات الدولية الخاصة بأحمد حسن نجم الفراعنة المعتزل، حيث وصل راموس لمباراته الـ167 مع المنتخب الإسباني ويتبقى له 17 مباراة للوصول لرقم الصقر صاحب الصدارة بقائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع منتخبات بلادهم بـ184 مباراة دولية.