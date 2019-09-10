رياضة | فايلر يعقد جلسة مع معاونيه وعاشور على هامش مران الأهلي

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عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع حسام عاشور قائد الفريق، للتأكيد على بعض الأمور، والتعليمات لنقلها للاعبين قبل سفر الفريق إلى غينيا الاستوائية صباح غدٍ.

وحرص فايلر على الاجتماع بعاشور ــ بصفته كابتن الفريق ــ؛ للحديث عن التفاصيل الخاصة بمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

واختتم الأهلي مرانه في القاهرة صباح اليوم، فيما تتوجه بعثة الفريق برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، إلى غينيا الاستوائية صباح غد الأربعاء في رحلة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة من بينها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا.

جلسة لفايلر مع معاونية

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع معاونيه قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش.

وجاءت جلسة فايلر مع جهازه المعاون في إطار التنسيق والتحضير لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الأهلي مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم، قبل السفر فجر غد إلى غينيا الاستوائية في رحلة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة؛ منها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا بأثيوبيا، ويرأس بعثة الأهلي طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

