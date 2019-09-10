رياضة | الأهلي يقدم أول مساعدة إفريقية لرينيه فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقدم أول مساعدة إفريقية لرينيه فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تقريرا شاملا لعرضه على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، عقب وصول البعثة إلى غينيا الاستوائية، على أن يشتمل التقرير على كافة التفاصيل الإدارية الخاصة بملاعب التدريب والملعب الذي تقام عليه المباراة.

وكان سيد عبدالحفيظ وسمير عدلي، المدير الإداري، قد توجها إلى غينيا الاستوائية أمس للترتيب لاستقبال البعثة والاطمئنان بشكل نهائي على الترتيبات التي جرت مع السفارة المصرية خلال الأيام الماضية.

وعقد عبدالحفيظ،جلسة مطولة مع فايلر قبل السفر إلى غينيا الاستوائية لإطلاعه على بعض الأمور لترتيب أوراقه، وتجهيز برنامجه التدريبي الذي سيقوم بتنفيذه عقب وصول البعثة وحتي موعد المباراة.

الأهلي يطير إلى غينيا صباح غد

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تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى غينيا الاستوائية في الثانية صباح غدٍ الاربعاء؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت، المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويرأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة المكلف من المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وتستغرق الرحلة ما يقرب من 12 ساعة، تبدأ في الثانية صباحا بتحرك البعثة من مطار القاهرة عبر خطوط الطيران الإثيوبية لتصل إلى مطار أديس أبابا بعد ما يقرب من 5 ساعات، حيث تقضي البعثة ساعتين ترانزيت في المطار، وتتحرك بعدها مباشرة إلى غينيا الاستوائية في رحلة تستغرق ما يقرب من 5 ساعات أخرى.

واستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت من خلال التدريبات الجماعية التي خاضها على ملعب التتش، وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق خلالها على تصويب بعض الأخطاء وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها اثناء المباراة المقبلة.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم، قبل إعلان المدير الفني عن قائمة الفريق التي تتجمع مساء الثلاثاء في مطار القاهرة للسفر إلى غينيا الاستوائية.