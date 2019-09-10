رياضة | الأهلي يطير إلى غينيا صباح غدٍ استعدادً لمواجهة كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطير إلى غينيا صباح غدٍ استعدادً لمواجهة كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى غينيا الاستوائية في الثانية صباح غدٍ الاربعاء؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت، المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويرأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة المكلف من المجلس برئاسة محمود الخطيب.وتستغرق الرحلة ما يقرب من 12 ساعة، تبدأ في الثانية صباحا بتحرك البعثة من مطار القاهرة عبر خطوط الطيران الإثيوبية لتصل إلى مطار أديس أبابا بعد ما يقرب من 5 ساعات، حيث تقضي البعثة ساعتين ترانزيت في المطار، وتتحرك بعدها مباشرة إلى غينيا الاستوائية في رحلة تستغرق ما يقرب من 5 ساعات أخرى.واستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت من خلال التدريبات الجماعية التي خاضها على ملعب التتش.وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق خلالها على تصويب بعض الأخطاء وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها اثناء المباراة المقبلة.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم، قبل إعلان المدير الفني عن قائمة الفريق التي تتجمع مساء الثلاثاء في مطار القاهرة للسفر إلى غينيا الاستوائية.

الأهلي يحدد موعد المران الأول في غينيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في غينيا الاستوائية على ملعب نجيل صناعي عقب الوصول مباشرة، فيما يؤدي الفريق مرانه الأخير على ملعب المباراة وهو من النجيل الطبيعي.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، قد تواصلا مع السفارة المصرية في غينيا الاستوائية قبل السفر، وتم ترتيب كافة التفاصيل الخاصة بوصول واستقبال بعثة الأهلي، وحجز فندق الإقامة في العاصمة، وملاعب التدريب ووسائل التنقل.

وأكد مسئولو الأهلي أن الأجواء في غينيا في هذا التوقيت تشهد أجواء مناخية متقلبة، وسقوط أمطار غزيرة، وهو ما تم التأكيد عليه ومراعاته قبل السفر.

ويتوجه الأهلي إلى غينيا الاستوائية في الثانية صباح غد الأربعاء في رحلة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة تتخللها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا.