رياضة | دي خيا يتساوى مع راتب بوجبا كأعلى أجر في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي خيا يتساوى مع راتب بوجبا كأعلى أجر في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إنجليزي أن من المقرر أن يتساوى دي خيا مع راتب بوجبا في الدوري الممتاز قد يوقع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد.

وبحسب ما ورد يعمل مانشستر يونايتد على عقد جديد مع ديفيد دي جيا ، وهو عقد من شأنه أن يرى حارس المرمى ينتقل إلى شريحة رواتب مماثلة لبول بوجبا.

من المتوقع أن يكسب اللاعب حوالي 290،000 جنيه إسترليني أسبوعيًا إذا وضع القلم على ورق في عقد جديد في أولد ترافورد.

هذا وفقًا لصحيفة الغارديان ، التي تشير أيضًا إلى أن صفقته الحالية تنتهي في الصيف المقبل.

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