رياضة | دي خيا يتساوى مع راتب بوجبا كأعلى أجر في مانشستر يونايتد

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كشف تقرير صحفي إنجليزي أن من المقرر أن يتساوى دي خيا مع راتب بوجبا في الدوري الممتاز قد يوقع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد.
وبحسب ما ورد يعمل مانشستر يونايتد على عقد جديد مع ديفيد دي جيا ، وهو عقد من شأنه أن يرى حارس المرمى ينتقل إلى شريحة رواتب مماثلة لبول بوجبا.
من المتوقع أن يكسب اللاعب حوالي 290،000 جنيه إسترليني أسبوعيًا إذا وضع القلم على ورق في عقد جديد في أولد ترافورد.
هذا وفقًا لصحيفة الغارديان ، التي تشير أيضًا إلى أن صفقته الحالية تنتهي في الصيف المقبل.
وأوضحت صحيفة "آس"الإسبانية أن الفرنسي بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي صرف النظر عن فكرة الانضمام إلى صفوف ريال مدريد، ويستعد لتجديد عقده مع الشياطين الحمر.
وارتبط اسم بول بوجبا بالانتقال لفريق ريال مدريد، حيث كان يعتبر الهدف الأول والرئيسي للمرينجي، بناءً على طلب خاص من زين الدين زيدان مدرب الريال الحالي.
وطلب بول بوجبا أكثر من مرة الرحيل عن مانشستر يونايتد، وبشكل علني، ولكن انتهى به المطاف بالبقاء مع مانشستر يونايتد.
وينتهى عقد بول بوجبا مع مانشستر يونايتد فى صيف عام 2021، مع إمكانية إضافة موسم آخر، ولكن اللاعب يرغب في تجديد عقده الآن من أجل زيادة راتبه السنوي، والحصول على بعض الإمتيازات الأخرى.