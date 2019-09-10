شكرا لقرائتكم الأهلى يُحفز فايلر بـ8 ملايين جنيه قبل السفر لغينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا صوت يعلو داخل النادي الأهلى حالياً عن مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية والتى تأتى فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم السبت المقبل.

ويرغب مسئولو الأهلى فى تحفيز السويسري رينيه فايلر وجهازه المعاون قبل سفر الفريق لغينيا غداً، لتقوم إدارة الأهلى بصرف مقدم التعاقد للمدرب الشاب والمقدر بـ25 % من قيمة عقده السنوي مع النادي، حيث حصل فايلر واعوانه على 50 الف دولار أي ما يعادل 8 ملايين جنيه خاصة وأنه يحصل على 2 مليون دولار كراتب سنوي مع الفريق الأحمر.

ويتكون جهاز فايلر المعاون من من ديفيد سيسا المدرب العام، وتوماس بنجيلي مُخطط الأحمال وميشيل ياناكوني مدرب الحراس، واتفق مسئولو الأهلى مع فايلر أن يحصل على راتب شهرين حال فوزه ببطولة دوري أبطال افريقيا، وهي نفس القيمة التي سيحصل عليها حال فوزه ببطولة الدورى العام.