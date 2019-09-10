شكرا لقرائتكم جلسة بين المقاولون والزمالك لحسم ضم معروف يوسف لذئاب الجبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادي المقاولون العرب عقد جلسة مع نظرائهم بنادى الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم صفقة النيجيرى معروف يوسف لصالح قلعة الذئاب .

وكان مسئولو الناديين قد اتفقا على الخطوط العريضة من أجل حسم انتقال معروف يوسف إلى المقاولون العرب خلال الميريكاتو الصيفى الحالى ، إلا أن خوض الزمالك للمباراة النهائية بالكأس أمام بيراميدز أول أمس الاحد أرجأ المفاوضات لوقت اخر .

ويسعى الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس إلى إنهاء الصفقة رسميا خلال الـ24 ساعة المقبلة حتى ينخرط اللاعب فى التدريبات سريعا بعدما أصبحت مسابقة الدورى على الأبواب .