شكرا لقرائتكم 7 صفقات لمصر المقاصة تكمل قائمة الفريق الفيومى في الميركاتو الصيفي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتملت قائمة فريق مصر المقاصة بـ30 لاعباً بعد الصفقة الأخيرة التى عقدها مسئولو المقاصة بضم أيمن حفنى صانع ألعاب نادى الزمالك. الفريق الفيومي تعاقد خلال الميركاتو الصيفي مع 7 لاعبين فقط وهم: محمد ابراهيم ـ أيمن حفني ـ عمرو مرعي ـ أودو موسيس ـ خالد أوتشو ـ أحمد صبيحه ومحمود فهمي ثنائى النصر، بلإضافة إلى تجديد التعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق. حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - محمود حمدى - محمد كوكو. Advertisements خط الدفاع: أحمد مودى – شريف حازم – محمد دبش – عاصم سعيد – أحمد ياسين - أحمد صبيحة - حسني فتحي – عصام صبحي – أحمد محسن – هاني سعيد . خط الوسط: خالد اوتشو – محمد توني – مصطفى شبيطة – صلاح ريكو – ميدو جابر – أيمن حفني – باولن فوافي – محمد مسعد – شيملس بيكلي ــ محمد ابراهيم – محمد رمضان – صلاح عاشور. خط الهجوم: عبد الله مجدي – عمرو مرعي – اودو موسيس – صلاح أمين – محمد دسوقى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 صفقات لمصر المقاصة تكمل قائمة الفريق الفيومى في الميركاتو الصيفي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.