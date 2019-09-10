شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يخطر فايلر بملاعب غينيا الاستوائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تقريرا شاملا لعرضه على السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، عقب وصول البعثة إلى غينيا الاستوائية، على أن يتضمن كافة التفاصيل الإدارية الخاصة بملاعب التدريب والملعب الذي تقام عليه المباراة، وذلك بناء على طلب من المدرب السويسري .

وتوجه سيد عبدالحفيظ، وسمير عدلي، المدير الإداري، إلى غينيا الاستوائية أمس، للترتيب لاستقبال البعثة والاطمئنان بشكل نهائي على الترتيبات التي جرت مع السفارة المصرية خلال الأيام الماضية.

وعقد عبدالحفيظ، جلسة مطولة مع فايلر، قبل السفر إلى غينيا الاستوائية لاطلاعه على بعض الأمور لترتيب أوراقه، وتجهيز برنامجه التدريبي الذي سيقوم بتنفيذه عقب وصول البعثة وحتي موعد المباراة.

ويواجه النادي الأهلي، كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.