شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يخطر فايلر بملاعب غينيا الاستوائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعقد عبدالحفيظ، جلسة مطولة مع فايلر، قبل السفر إلى غينيا الاستوائية لاطلاعه على بعض الأمور لترتيب أوراقه، وتجهيز برنامجه التدريبي الذي سيقوم بتنفيذه عقب وصول البعثة وحتي موعد المباراة.
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