شكرا لقرائتكم مران الأهلي الأول على ملعب نجيل صناعي عقب الوصول مباشرة إلى غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية على ملعب نجيل صناعي عقب الوصول مباشرة، فيما يخوض الفريق مرانه الأخير على ملعب المباراة وهو من النجيل الطبيعي.

وتوصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، مع السفارة المصرية في غينيا الاستوائية قبل السفر، وتم ترتيب كافة التفاصيل الخاصة بوصول واستقبال بعثة الأهلي، وحجز فندق الإقامة في العاصمة، وملاعب التدريب ووسائل التنقل.

Advertisements

وبحسب مسئولو الأهلي فإن الأجواء في غينيا في هذا التوقيت تشهد أجواء مناخية متقلبة، وسقوط أمطار غزيرة، وهو ما تم التأكيد عليه ومراعاته قبل السفر، ويتوجه الأهلي إلى غينيا الاستوائية في الثانية صباح غد الأربعاء في رحلة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة تتخللها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا.