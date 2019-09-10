شكرا لقرائتكم مران الأهلي الأول على ملعب نجيل صناعي عقب الوصول مباشرة إلى غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتوصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، مع السفارة المصرية في غينيا الاستوائية قبل السفر، وتم ترتيب كافة التفاصيل الخاصة بوصول واستقبال بعثة الأهلي، وحجز فندق الإقامة في العاصمة، وملاعب التدريب ووسائل التنقل.
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