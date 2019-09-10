شكرا لقرائتكم أخر كلام .. سوبر الأهلى والزمالك 20 سبتمبر بطاقم حكام أجنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك إلى طاقم حكام أجنبى، بناء على قرار مجلس الوزراء السابق بإقامة مباريات القطبين فى أى مسابقة محلية لحكام أجانب.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية إقامة المباراة يوم 20 سبتمبر الجارى بحضور جماهيرى، على أن يتحدد العدد المسموح له بالحضور وكذلك ملعب المباراة اليوم الثلاثاء، وحسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول موعد مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك.

وتخللت عدة مناوشات فى الكواليس خلال الساعات الماضية، بين ناديى الأهلى والزمالك حول موعد المباراة، حيث تمسك الزمالك بإقامتها يوم 20 سبتمبر كما أبلغه اتحاد الكرة بشكل شفهى منذ فترة، بينما طلب الأهلى تقديمها 24 ساعة لتقام يوم 19، قبل أن يحسم اتحاد الكرة الأمر ويقرر إقامتها يوم 20 سبتمبر الجارى.