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شكرا لقرائتكم الأهلى يطير إلى غينيا فجر الأربعاء لمواجهة كانو سبورت الغينى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تغادر بعثة فريق الأهلى الأول لكرة القدم إلى غينيا فجر غداً الأربعاء، استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغينى المقرر اقامتها يوم 14 من الشهر الجارى .
ويلتقى الاهلي منافسه فى ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية، تبدأ الرحلة فى تمام الساعة الثانية فجراً وتستغرق قرابة الـ12 ساعة، يتخللها ساعتان ترانزيت فى إثيوبيا.
ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الأهلى بالمطار فى تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء، وسبق سيد عبد الحفيظ بعثة الأهلى فى السفر لغينيا لترتيب كافة الأمور الخاصة بالرحلة، سواء فيما يتعلق بالفنادق أو ملاعب التدريب، ومن المقرر أن تعود البعثة من غينيا يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر بعد المواجهة الهامة.
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر أمس ، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
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وحرص توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية، على تجهيز جميع اللاعبين، من خلال فقرة تدريبات بدنية خفيفة، أعقبها خوض الفريق تقسيمة قوية بطول الملعب وبمشاركة حارسيْن.
ويتوجه الأهلي، إلى غينيا الاستوائية 11 من سبتمبر الجاري وتستغرق الرحلة ما يقرب من 12 ساعة يتخللها ساعتان ترانزيت فى مطار أديس أبابا.
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