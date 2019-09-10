شكرا لقرائتكم الأهلى يطير إلى غينيا فجر الأربعاء لمواجهة كانو سبورت الغينى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر بعثة فريق الأهلى الأول لكرة القدم إلى غينيا فجر غداً الأربعاء، استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغينى المقرر اقامتها يوم 14 من الشهر الجارى .

ويلتقى الاهلي منافسه فى ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية، تبدأ الرحلة فى تمام الساعة الثانية فجراً وتستغرق قرابة الـ12 ساعة، يتخللها ساعتان ترانزيت فى إثيوبيا.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الأهلى بالمطار فى تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء، وسبق سيد عبد الحفيظ بعثة الأهلى فى السفر لغينيا لترتيب كافة الأمور الخاصة بالرحلة، سواء فيما يتعلق بالفنادق أو ملاعب التدريب، ومن المقرر أن تعود البعثة من غينيا يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر بعد المواجهة الهامة.

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