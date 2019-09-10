شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع مع حسام عاشور قبل لقاء بطل غينيا الإستوائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى، جلسة مطولة مع حسام عاشور قائد الفريق، للتأكيد على بعض الأمور، والتعليمات لنقلها للاعبين قبل سفر الفريق إلى غينيا الاستوائية صباح غد.

وحرص "فايلر" على الاجتماع بعاشور بصفته قائد الفريق، للحديث عن التفاصيل الخاصة بمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، المقرر إقامتها 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

واختتم الأهلي مرانه في القاهرة صباح اليوم، حيث تتوجه بعثة الفريق برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، إلى غينيا الاستوائية صباح غد الأربعاء في رحلة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة من بينها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا.