تصفيات أمم أوروبا 2020: ألمانيا تداوي جراحها وهولندا تؤكد صحوتها

جدة - عمرو شويل بلفاست- الخليج 365:

استعادت ألمانيا توازنها بفوزها الثمين على مضيفتها إيرلندا الشمالية 2-0 في بلفاست، لتعوض خساراتها من أمام هولندا بأربعة أهداف مقابل هدفين، لتكسب ثلاث نقاط ثمينة وضعتها في صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف أمام ايرلندا الشمالية.

وأكدت هولندا صحوتها بفوزها الكبير على مضيفتها إستونيا 4-0، لتعزز موقعها في المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 4 مباريات بفارق 3 نقاط خلف ألمانيا وإيرلندا الشمالية.

و واصلت بلجيكا انطلاقتها القوية وحققت فوزها السادس توالياً وكان على حساب اسكتلندا بأربعة أهداف نظيفة، ليرتفع رصيدها إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة التاسعة.