شكرا لقرائتكم محاضرة فنية للاعبى المقاصة قبل مواجهة أسوان بدورة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الجهاز الفني لمصر المقاصة على عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق الفيومي قبل مواجهة أسوان في ختام دورة الجونة الودية المقامة على ملاعب الفريق الساحلي.

واستعرض الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة نقاط القوة والضعف في الفريق الأسواني وطالب اللاعبين بعدم الاستهانة بالمنافس الذي خاض مباراة قوية أمام حرس الحدود وكان قريباً من الفوز قبل أن يخسر بركلات الترجيح.

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يشار إلى أن نادى مصر المقاصة يستعد لمواجهة نظيره أسوان اليوم الثلاثاء فى ختام دورة الجونة الودية وذلك لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان المقاصة قد خسر فى المباراة الأولى أمام نادى الجونة بهدف نظيف، فيما خسر أسوان من حرس الحدود بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 7/6، بعدما انتهى الوقت الأصلى بالتعادل بنتيجة 2/2.

وأكد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفريق أسوان على المكاسب الفنية التى حققها الفريق خلال تلك الدورة الودية التى يسدل الستار على منافستها اليوم، بعدما قدم أسوان عرضاً قوياً أمام الحرس وكان قريباً من تحقيق الفوز.