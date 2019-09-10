شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يدعم صفوفه بـ8 لاعبين فى الميركاتو الصيفي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
المهاجم النيجيري كوفري ايبونج مهاجم اهلي بني غازي ، محمود السيد، محمد سالم ، محمد عصام، عبد الرحمن فاروق، عبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، إبراهيم عادل مدافع سموحة السابق، وشكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي .
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