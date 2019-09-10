شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يدعم صفوفه بـ8 لاعبين فى الميركاتو الصيفي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

نجح نادي المقاولون العرب فى تدعيمات قوية لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد أن تعاقد مسئولو ذئاب الجبل مع 8 لاعبين أغلبه انضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر دون أن تتكبد خزينة النادي أي مبالغ مالية.

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ودعم المقاولون صفوفه في الموسم الجديد بـ "8 صفقات" جاءت كالتالي:

المهاجم النيجيري كوفري ايبونج مهاجم اهلي بني غازي ، محمود السيد، محمد سالم ، محمد عصام، عبد الرحمن فاروق، عبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، إبراهيم عادل مدافع سموحة السابق، وشكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي .

ويطمح المقاولون في الوصول إلى المربع الذهبي في الموسم الجديد للمشاركة في البطولات الأفريقية والعربية، في ظل الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق تحت القيادة الفنية لعماد النحاس.