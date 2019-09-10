شكرا لقرائتكم صراع الصفقات.. الزمالك أكثر نادى متعاقد مع 5 لاعبين فى مركز الجناح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا صوت يعلو فوق الصفقات فى الميركاتو الصيفي الجاري، حيث تتصارع وتتنافس جميع الأندية المحلية فى الدورى المصرى على خطف اللاعبين الأبرز الذين يستفدون بخدماتهم فى المواسم القادمة.

وقامت الأندية بالتعاقد مع لاعبين جدد استعدادا للموسم الجديد وجاء عدد الصفقات التى تمت حتى الان خلال فترة الانتقالات الصيفة و هما 186 صفقة فى الدورى.

وجاءت بعض صفقات الزمالك من شمال افريقيا و اتم القلعة البيضاء التعاقد مع اثنين من المغرب و هما بن شرقى و اوناجم.

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خطف نادى الزمالك 9 صفقات من العيار الثقيل وقام بعودة 2 وهم شيكابالا و مصطفى محمد.

(محمد عواد - محمد ابو جبل - محمد صبحي - محمد عبد الشافى - امام عاشور - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - اسلام جابر - كريم بامبو - شيكابالا - مصطفي محمد)