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شكرا لقرائتكم صراع الصفقات.. الزمالك أكثر نادى متعاقد مع 5 لاعبين فى مركز الجناح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقامت الأندية بالتعاقد مع لاعبين جدد استعدادا للموسم الجديد وجاء عدد الصفقات التى تمت حتى الان خلال فترة الانتقالات الصيفة و هما 186 صفقة فى الدورى.
وجاءت بعض صفقات الزمالك من شمال افريقيا و اتم القلعة البيضاء التعاقد مع اثنين من المغرب و هما بن شرقى و اوناجم.
خطف نادى الزمالك 9 صفقات من العيار الثقيل وقام بعودة 2 وهم شيكابالا و مصطفى محمد.
الزمالك
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