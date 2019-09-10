شكرا لقرائتكم ماذا قال لاعبو الزمالك عن الصربي ميتشو وأهم مميزاته ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نال الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، إشادات واسعة من عدد كبير من لاعبى الزمالك، خاصة بعد نجاحه فى حصد لقب كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما أمس

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ولقى استحسان الكثيرين فى استطلاع رأى لاعبو الزمالك، حول علاقتهم بالخواجة الصربى، وأسباب نجاحه مع الفريق الأبيض فى وقت قصير جدًا، ليحصد لقب الكأس رقم 27 فى تاريخ القلعة البيضاء.

ويرى لاعبو الزمالك بحسب تصريحاتهم المقتضبة، أن ميتشو يمتاز بالقراءة الجيدة جدًا للخصم، ويهتم دائمًا بمعرفة كل كبيرة وصغيرة عن المنافس من أجل دراستها والعمل على استغلال نقاط الضعف وغلق المساحات أمام نقاط القوة.

أكد اللاعبون، أن ميتشو خلق منذ أول يوم تولى به المسئولية، علاقة صداقة مع جميع اللاعبين بالفريق والجهاز الفنى، موضحين إنه فاجئهم بدرايته بكل كبيرة وصغيرة عن كل لاعب، وهو الأمر الذى ساهم فى انسجامه سريعًا مع الفريق.