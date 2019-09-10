شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يسعى لضم المهاجم الصربى زيلكو ديمتروف فى صفقة انتقال حر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسبق أن انضم المهاجم الصربى للعديد من الفرق الصربية وأبرزها دينامو فرانيا ورادنيكى بير وترادنيكي بيرُت وكلها بدوري الدرجة الثانية، كما خاض تجربة احتراف بفيارد ابيجدار أحد فرق الدرجة الثانية بالدوري الأيسلندي.
وسيكون انتقال ديمتروف للإسماعيلى كصفقة انتقال حر فى ظل عدم ارتباط اللاعب بأى فريق منذ مايو الماضى ومن المقرر أن يحصل اللاعب على 120 ألف دولار فى الموسم .
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