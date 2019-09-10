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الإسماعيلى يسعى لضم المهاجم الصربى زيلكو ديمتروف فى صفقة انتقال حر...

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جدة - عمرو شويل يسعى النادى الإسماعيلى بشكل قوى فى ضم المهاجم الصربى زيلكو ديمتروف، قبل غلق باب القيد المحلى فى إطار سعى لجنة التعاقدات بالدراويش للتعاقد مع مهاجم أجنبى لتعزيز خط الهجوم فى الموسم الجديد.

 

وجاءات المفاوضات مع زيلكو ديمتروف صاحب الـ 25 عاماً بناء على ترشيح من الصربى ميودراج المدير الفنى الجديد للإسماعيلى الذى تولى المسئولية الفنية للفريق منذ فترة قليلة .

 

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وسبق أن انضم المهاجم الصربى للعديد من الفرق الصربية وأبرزها دينامو فرانيا ورادنيكى بير وترادنيكي بيرُت وكلها بدوري الدرجة الثانية، كما خاض تجربة احتراف بفيارد ابيجدار أحد فرق  الدرجة الثانية بالدوري الأيسلندي.

 

وسيكون انتقال ديمتروف للإسماعيلى كصفقة انتقال حر فى ظل عدم ارتباط اللاعب بأى فريق منذ مايو الماضى ومن المقرر أن يحصل اللاعب على 120 ألف دولار فى الموسم .

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