شكرا لقرائتكم صراع الصفقات.. الجونة يتعاقد مع 8 لاعبين من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا صوت يعلو فوق الصفقات فى الميركاتو الصيفي الجاري، حيث تتصارع وتتنافس جميع الأندية المحلية فى الدورى المصرى على خطف اللاعبين الأبرز الذين يستفدون بخدماتهم فى المواسم القادمة. وقامت الأندية بالتعاقد مع لاعبين جدد استعدادا للموسم الجديد وجاء عدد الصفقات التى تمت حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفة و هما 186 صفقة فى الدورى. وخطف الجونة 8 لاعبين من النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية وجاء منهم على سبيل الغعارة والبعض الثانى كابيع نهائى. Advertisements - الجونة قام نادى الجونة بشراء 13 لاعبا خلال فترة الانتقالات الصيفية (عمر رضوان - محمود الجزار - محمد نجيب - عمرو سعداوي - باسم علي - احمد صبحي - اكرم توفيق - عمرو بركات - الان كيامبادى - اسلام محارب - احمد ياسر ريان - والتر بواليا - أحمد أباظة)

الجونه

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