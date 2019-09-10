- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم صراع الصفقات.. الجونة يتعاقد مع 8 لاعبين من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقامت الأندية بالتعاقد مع لاعبين جدد استعدادا للموسم الجديد وجاء عدد الصفقات التى تمت حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفة و هما 186 صفقة فى الدورى.
- الجونة
(عمر رضوان - محمود الجزار - محمد نجيب - عمرو سعداوي - باسم علي - احمد صبحي - اكرم توفيق - عمرو بركات - الان كيامبادى - اسلام محارب - احمد ياسر ريان - والتر بواليا - أحمد أباظة)
الجونه
كانت هذه تفاصيل خبر صراع الصفقات.. الجونة يتعاقد مع 8 لاعبين من الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.