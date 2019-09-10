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جدة - عمرو شويل يلتقى منتخب مصر الاوليمبى بقيادة شوقى غريب وديته الثانية أمام منتخب السعودية باستاد بتروسبوت فى إطار الإعداد لكاس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل باستاد السلام والقاهرة الدولى، على أن يختتم الفريق معسكر شهر سبتمبر عقب انتهاء ودية السعودية.

موعد مباراة المنتخب الاوليمبي والسعودية

تقام مباراة المنتخب الاوليمبى مع نظيره السعودى فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت .

موعد مباراة المنتخب الاولمبي والسعودية

وحقق منتخب مصر الأولمبي الفوز 4 /1 على نظيره السعودى فى الودية الاولى، أحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسية لعبد الإله العامرى، وفى الشوط الثانى استطاع صلاح محسن إحراز الهدف الرابع للمنتخب الاولمبى.

موعد مباراة المنتخب الاوليمبي والسعودية

حرص شوقى غريب فى الغالب من اجتماعاته على تحذير لاعبى المنتخب من الاستهتار أو التهاون فى الودية الثانية التى تجمعهم بمنتخب السعودية، مؤكدًا أن المنتخب السعودى فريق قوى ويضم لاعبين جيدين وعليهم أداء اللقاء بكل قوة ورجولة لتحقيق فوز ثانى يحفز اللاعبين قبل بطولة أمم أفريقيا ويزيد من ثقة الجماهير فى المنتخب قبل بطولة امم أفريقيا.

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موعد مباراة المنتخب الاوليمبي والسعودية

وأكد شوقى غريب أنه سيتم الاتفاق فى أكتوبر المقبل على خوض وديتين أفريقيتين فى أكتوبر المقبل من الفرق الـ7 المتأهلة لأمم أفريقيا عقب إجراء القرعة لمعرفة المنتخبات التى ستكون بعيدة عنا لمواجهتها فى أكتوبر.

موعد مباراة المنتخب الاوليمبي والسعودية

كما طلب شوقى غريب من مسئولي اتحاد الكرة مخاطبة الجهات الأمنية من أجل حضور ودية السعودية اليوم بأكبر عدد ممكن من أجل تعود اللاعبين على التعامل مع الجماهير خاصة أن بطولة أمم أفريقيا ستشهد حضور جماهيرى كبير إلى جانب أن مباريات الفراعنة ستكون باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة المنتخب الاوليمبي والسعودية

تنص اللوائح الخاصة ببطولة أمم أفريقيا على تأهل 7 منتخبات من التصفيات النهائية بالإضافة إلى مصر البلد المضيف يتم تقسيمهم إلى مجموعتين يتأهل أول ثلاث منتخبات مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020