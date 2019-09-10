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موعد مباراة المنتخب الاوليمبي والسعودية
موعد مباراة المنتخب الاولمبي والسعودية
موعد مباراة المنتخب الاوليمبي والسعودية
حرص شوقى غريب فى الغالب من اجتماعاته على تحذير لاعبى المنتخب من الاستهتار أو التهاون فى الودية الثانية التى تجمعهم بمنتخب السعودية، مؤكدًا أن المنتخب السعودى فريق قوى ويضم لاعبين جيدين وعليهم أداء اللقاء بكل قوة ورجولة لتحقيق فوز ثانى يحفز اللاعبين قبل بطولة أمم أفريقيا ويزيد من ثقة الجماهير فى المنتخب قبل بطولة امم أفريقيا.
موعد مباراة المنتخب الاوليمبي والسعودية
وأكد شوقى غريب أنه سيتم الاتفاق فى أكتوبر المقبل على خوض وديتين أفريقيتين فى أكتوبر المقبل من الفرق الـ7 المتأهلة لأمم أفريقيا عقب إجراء القرعة لمعرفة المنتخبات التى ستكون بعيدة عنا لمواجهتها فى أكتوبر.
موعد مباراة المنتخب الاوليمبي والسعودية
كما طلب شوقى غريب من مسئولي اتحاد الكرة مخاطبة الجهات الأمنية من أجل حضور ودية السعودية اليوم بأكبر عدد ممكن من أجل تعود اللاعبين على التعامل مع الجماهير خاصة أن بطولة أمم أفريقيا ستشهد حضور جماهيرى كبير إلى جانب أن مباريات الفراعنة ستكون باستاد القاهرة الدولي.
موعد مباراة المنتخب الاوليمبي والسعودية
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