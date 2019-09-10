شكرا لقرائتكم أبطال الأهلى لتنس الطاولة رجال يصلون القاهرة غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك فى البطولة 19 فريقا من بينهم الاهلى، وتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات كل مجموعة تضم 5 أندية عد امجموعة الأهلى التى تضم 4 فرق فقط بعد انسحاب الاتحاد الرياضى البراقى الجزائرى.
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