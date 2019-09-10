شكرا لقرائتكم أبطال الأهلى لتنس الطاولة رجال يصلون القاهرة غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصل بعثة فريق الأهلى لتنس الطاولة رجال ، صباح غدا الاربعاء إلى القاهرة قادمة من المغرب ، بعد المشاركة فى البطولة العربية، و التى توج بها الفريق الأحمر ، بالتغلب على قطر القطرى فى نهائى المنافسات بنتيجة 3/2 ، ليتوج باللقب للمرة العشرون فى تاريخه .

وضمت قائمة الأهلى فى البطولة كل من السيد لاشين ومحمد البيلى و محمد شومان، وشادى مجدى بعد أن قام مجلس الإدارة بترحيل الثنائي خالد عصر وعمر بدير من المغرب.

وأوقعت القرعة الأهلى فى المجموعة الأولى بجانب كل من الرياضى الفلسطينى، والوداد المغربى، وعمال السكك الحديدى السورى.

Advertisements