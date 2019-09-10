موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى ونظيرة السعودي في استعدادات أمم إفريقيا

الموجز

يواجه منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب منتخب السعودية باستاد بتروسبوت فى إطار الإعداد لكاس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل باستاد السلام والقاهرة الدولى، على أن يختتم الفريق معسكر شهر سبتمبر عقب انتهاء ودية السعودية.

تقام مباراة المنتخب الأولمبى مع نظيره السعودى فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت، وحقق منتخب مصر الأولمبى الفوز 4 /1 على نظيره السعودى فى الودية الأولى، أحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسية لعبد الإله العامرى، وفى الشوط الثانى استطاع صلاح محسن إحراز الهدف الرابع للمنتخب الاولمبى.