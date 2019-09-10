فوز ويلز على روسيا البيضاء وديا









اسماء السيد - فازت ويلز على ضيفتها روسيا البيضاء 1-صفر الإثنين في مباراة دولية ودية في كرة القدم على ملعب "كارديف ستاديوم".

وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب وسط مانشستر يونايتد الانكليزي دانيال جيمس بعد تمريرة من جوناثان وليامس اثر هجمة مرتدة سريعة، فسدد كرة بيمناه الى الزاوية اليسرى لمرمى حارس الفريق الضيف بعد 17 دقيقة من صافرة البداية.

Advertisements

وبدأ نجم ريال مدريد الاسباني غاريث بايل المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به مدرب ويلز لاعب يونايتد السابق راين غيغز في الدقيقة 50 بدلا من جيمس.

وتلعب ويلز في المجموعة الخامسة لتصفيات كأس اوروبا 2020 حيث تحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين، وتتأخر بفارق 3 نقاط عن سلوفاكيا والمجر اللتين لعبتا مباراة أكثر (9 نقاط لكل منهما مع فارق الاهداف لصالح سلوفاكيا)، فيما تتصدر كرواتيا مع 10 نقاط.

ملخص المباراة: