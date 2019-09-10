ميتشو يشكر جمهور الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قدم الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك الشكر لجماهير القلعة البيضاء على الدعم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التركيز في الوقت الحالي سيكون على دوري أبطال إفريقيا.

وقاد المدرب ميتشو الزمالك للفوز بكأس مصر يوم الأحد الماضي بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية دون رد في المواجهة التي جرت على ملعب برج العرب.

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وكتب ميتشو عبر حسابه على تويتر بأنه سعيد بجعل جماهير الزمالك سعيدة، كما وجه الشكر للجماهير على الحب والدعم، مؤكدًا أنهم اللاعب رقم 12.

واختتم المدرب الصربي تصريحاته بالتأكيد على أن التركيز في الوقت الحالي مُنصب على مباراة دوري أبطال إفريقيا أمام جيرناسيون فوت بطل السنغال.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك الفريق السنغالي يوم السبت المقبل لحساب مرحلة الذهاب في الدور الـ32 من البطولة.