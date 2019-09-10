محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي إنه ليس هناك أية ضمانات لنجاح المدرب الأجنبي في النادي الأهلي حتى ولو كان بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.
وتعاقد الأهلي الأسبوع الماضي مع السويسري رينيه فايلر ليقود الفريق الأحمر خلفاً للأوروجوائي مارتن لارساتي.
وأضاف القيعي عبر "قناة الأهلي" أن ردود الأفعال على تعاقد الأهلي مع فايلر جاءت غير منطقية وحسب الانطباع والصورة التى رسمها البعض للمدرب الجديد.
وتابع " استوقفني الغموض الذي فرض على عملية التعاقد مع فايلر ولكنه طمأني بتصريحاته فى المؤتمر الصحفي والتى جاءت منطقية .
ويخوض فايلر أولى مواجهاته مع الأهلي فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية السبت القادم في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر "لو جبنا جوارديولا الأهلي ممكن يفشل" .. أول تعليق من القيعي على التعاقد مع رفايلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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