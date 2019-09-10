شيكابالا يصدر بيانًا للرد على أزمة "الإساءة لجماهير الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أصدر محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك، بيانًا مساء اليوم الاثنين، بشأن ما أثير حول احتفاله مع جماهير ناديه عقب التتويج بلقب الكأس على حساب بيراميدز.

وحصد الزمالك لقب الكأس، مساء أمس الأحد، بعد الفوز على بيراميدز في مباراة احتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكتب شيكابالا عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "توضيح لكل جماهير الكرة المصرية، ونحن على أعتاب مباراة السوبر ببداية الموسم بين الزمالك والأهلي، ولا أتمنى أن تكون الأجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية. ما حدث أمس، مع جمهورنا العظيم كان مجرد احتفالات بالفوز بالكأس، ولم أوجه إهانة لأي نادٍ منافس في أثناء احتفالي، وهذا واضح بكل مقاطع الفيديو التي تم تداولها".

وأتم: "أخيرا، أتمنى من كل قلبي عودة الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها للمدرجات؛ لأن الكرة بدون الجمهور لا تساوى أي شيء. رحم الله الـ 20 والـ 74".