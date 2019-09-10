النشرة الرياضية| رسالة ميتشو لشيكابالا.. وموعد قرعة الدوري.. ومرتضى يهاجم الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مازالت أصداء تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر تسيطر على الوسط الرياضي في مصر ليشهد يوم الأثنين ردود الأفعال على التتويج بالكأس رقم 27 في تاريخ النادي الأبيض.

موقع "الخليج 365" يقدم لكل من فاته المتابعة تقريرًا يوميًا عن أبرز ما حمله أمسِ من أخبار.

عواد يعلق على لقطة "المرمى الخالي": نريد إسعاد جماهير الزمالك

أكد محمد عواد، حارس مرمى فريق نادي الزمالك، أنه لا يتذكر تحديدا الموقف الذي أدى لعدم ظهوره في أحد الكوادر عندما كانت الكرة مع مدافعي فريقه، مشيرا إلى أن التتويج بكأس مصر مجرد بداية لبطولات أخرى مع الزمالك.

"مدرب ثانِ في الملعب".. ميتشو يوجه رسالة لشيكابالا بعد التتويج بكأس مصر

أثنى الصربي ميتشو مدرب نادي الزمالك على لاعبه محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه، لافتًا إلى أنه حظى بالشرف لتدريبه.

مرتضى يتحدث عن مكالمة مسؤول الأهلي ويهاجم الخطيب ويوجه ورسالة آل الشيخ

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كواليس حديثه الهاتفي مع خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، بسبب الرسائل المسيئة، وأكد سعادته بعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة.

مرتضى يهاجم الشناوي بسبب الـ"10 مليون".. ويصف شيكابالا بقطعة "الماس"

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه أوفى بوعده مع محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد ولاعب وسط الفريق، مشيرا الى أنه نجح في إعادة الثقة من جديد للاعب.

مصدر باتحاد الكرة يكشف موقف تسليم درع الدوري للأهلي ومباراة السوبر

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه يتم التنسيق مع النادي الأهلي، بشأن تحديد موعد نهائي لاحتفالية تسليم درع الدوري.

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الأهلي يحدد موعد عودته من غينيا.. وفحص طبي للشناوي والسيد

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فجر الاثنين القادم موعدًا لعودة الفريق من غينيا الاستوائية.

مصدر في الزمالك: مكافأت خاصة للاعبين بعد التتويج بكأس مصر

أكد مصدر بقطاع كرة القدم بنادي الزمالك، أن مجلس الإدارة استقر على منح كل لاعب بالفريق 100 ألف جنيه بعد التتويج بكأس مصر.

إدارة المصري توضح حقيقة مفاوضاتها مع "البدري" لخلافة إيهاب جلال

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري حقيقة مفاوضات النادي البورسعيدي مع حسام البدري وحسن شحاته لخلافة إيهاب جلال مدرب الفريق.

اتحاد الكرة يكشف موعد قرعة الدوري الجديد

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، الموعد النهائي لمراسم قرعة مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد 2019/2020.

مران الأهلي.. تدريبات استشفائية.. وجلسة علاج طبيعي لـ"نيدفيد"

خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريبات استشفائية، مساء اليوم الاثنين، على ملعب التتش، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر للنزول بالحمل التدريبي والتخلص من الإجهاد.

صلاح في المركز السادس.. كم تبلغ قيمة "الهدف" لنجوم بريميرليج؟

رت صحيفة "صن" البريطانية إحصائية طريفة تتناول القيمة المادية للأهداف التي يسجلها نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، تبعًا لرواتبهم السنوية، والتي شهدت احتلال المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول وهداف بريميرليج في الموسمين الأخيرين المركز السادس.