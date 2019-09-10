وصول محترف سموحة الأمريكي للانضمام للفريق

وصل إلى الإسكندرية، مساء أمس الإثنين، المحترف الأمريكي بالفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة، جيمس جاستس، وذلك استعدادًا للانضمام لتدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.
يذكر أن جيمس جاستس كان أحد أفضل اللاعبين المحترفين في الدوري المصري لكرة السلة، وقاد سموحة للحصول على المركز الثالث في بطولة دوريأبطال أفريقيا، لذلك سارعت إدارة النادي بتجديد التعاقد معه.
وفور وصوله استقبله رئيس النادي، المهندس محمد فرج عامر، وتمنى له تقديم موسم طيب مع فريق سموحة، وقيادة الفريق نحو منصات التتويج.
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