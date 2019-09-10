رياضة | جنش يُفجر مفاجآة بشأن هروب محمود كهربا من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنش يُفجر مفاجآة بشأن هروب محمود كهربا من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حارس مرمى نادي الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش" عن ما قام به في صفقة انتقال محمود عبدالمنعم "كهربا" من إنبي إلى ميت عقبة.

وفي تصريحات لبرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد قال جنش :" واجب عليا التفاوض مع لاعبي للانضمام للزمالك ، لولا الزمالك لم يظهر اسمي".

وتابع: "تفاوضت مع كهربا فعلًا من أجل الانضمام إلى الزمالك، لكن في الوفت الحالي مشكلته «مقدرش أتكلم فيها»، رغم أننا ما زالنا على تواصل، ولكن هناك أمور ليس من اختصاصاتي الحديث فيها".

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واختتم حديثه قائلاً:"أنا جزء من نادي الزمالك وأقدم كل ما لدي من أجل مساعد النادي، وما يهمني أن أفيد النادي الذي أرغب في الاستمرار معه خلال الفترة القادمة".

سافر محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إلى تركيا خلال الساعات الماضية للتوقيع لأحد الأندية هناك.

ويوقع كهربا لأحد الأندية في تركيا للعب لها كترانزيت قبل العودة مرة أخرى إلى صفوف النادي الأهلي.

ويتمسك كهربا بفسخ تعاقده مع الزمالك والرحيل عن الفريق الأبيض بشكل نهائي وسط الأزمات المستمرة له مع الإدارة وفشل محاولات الصلح بينهما بعدما اشترط اللاعب الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم الواحد وهو ما قوبل بالرفض من جانب الإدارة البيضاء التي تمسكت بسقف لا يتجاوز الـ7 ملايين جنيه كباقي اللاعبين داخل الفريق وحتى لا تحدث مشكلة خاصة أن أعلى عقد وهو طارق حامد لا يتجاوز الـ7 ملايين جنيه.