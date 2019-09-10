رياضة | نجم ريال مدريد لا يرغب في الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد لا يرغب في الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال وجود النجم الكولومبي جيمس رودريجيز في ريال مدريد مفاجأة لكثير من الناس ، لكنه يأمل أن يصبح لاعبًا مهمًا في ملعب سانتياغو بيرنابيو هذا الموسم.

كان من المتوقع أن يغادر الكولومبي طوال الصيف ، لكنه لا يزال في النادي الملكي حتى الان.

وقال خاميس رودريجيز في برنامج "El Chiringuito" عندما ناقش وضعه: "أتمنى أن يكون هذا موسمي في ريال مدريد".

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عندما بدأ في المباراة الثانية لهذا الموسم ضد ريال بلد الوليد ، تلقى جيمس ترحيباً من جانب الحاضرين في برنابيو.