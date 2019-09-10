شكرا لقرائتكم الليلة.. المنتخب الأوليمبي يخوض وديته الثانية أمام السعودية بتروسبوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب وديته الثانية أمام منتخب السعودية فى السابعة مساء اليوم باستاد بتروسبوت فى إطار الاعداد لكاس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى باستاد السلام و القاهرة الدولي ، على أن يختتم الفريق معسكر شهر سسبتمبر عقب إنتهاء ودية السعودية.

وحقق منتخب مصر الأوليمبي الفوز 4 / 1، أحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء ، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25 ، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسة لعبدالإله العامرى ، وفى الشوط الثانى استطاع صلاح محسن إحراز الهدف الرابع للمنتخب الاولمبى.

حرص شوقى غريب فى الغالب من إجتماعاته على تحذير لاعبى المنتخب من الاستهتار أو التهاون فى الودية الثانية التى تجمعهم بمنتخب السعودية ، مؤكداً أن المنتخب السعودى فريق قوى ويضم لاعبين جيدين وعليهم أداء اللقاء بكل قوة ورجولة لتحقيق فوز ثانى يحفز اللاعبين قبل بطولة أمم أفريقيا ويزيد من ثقة الجماهير في المنتخب قبل بطولة امم أفريقيا.

تشهد مباراة المنتخب الأوليمبي والسعودية منح غريب بعض اللاعبين للمشاركة و إراحة آخرين بعد الإطمئنان على مستواهم فى الودية الأولي أمثال أحمد ريان و صلاح محسن و عمر رضوان و الدفع بنجوم الزمالك مصطفي محمد و إمام عاشور و محمد صبحي و محمد عبد السلام بالإضافة إلى ناصر منسي و عمر مرموش.

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كما أكد شوقى غريب أنه سيتم الإتفاق فى أكتوبر المقبل على خوض وديتين أفريقيتين فى أكتوبر المقبل من الفرق الـ7 المتأهلة لأمم أفريقيا عقب إجراء القرعة لمعرفة المنتخبات التى ستكون بعيدة عنا لمواجهتها فى أكتوبر.

كما طلب شوقى غريب من مسئولو اتحاد الكرة مخاطبة الجهات الأمنية من أجل حضور ودية السعودية اليوم بأكبر عدد ممكن من أجل تعود الللاعبين على التعامل مع الجماهير خاصة أن بطولة أمم أفريقيا ستشهد حضور جماهيري كبير إلى جانب أن مباريات الفراعنة ستكون باستاد القاهرة الدولي.

تنص اللوائح الخاصة ببطولة أمم أفريقيا على تأهل 7 منتخبات من التصفيات النهائة بالإضافة إلى مصر البلد المضيف يتم تقسيمهم إلى مجموعتين يتأهل أول ثلاث منتخبات مباشرة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.