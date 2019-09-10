شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يعود للتدريبات بعد راحة 48 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس تدريباته على استاد جهاز الرياضة العسكرى بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق يومى الاحد والاثنين عقب الفوز على دبا الحصن الاماراتى . وكان فريق طلائع الجيش حقق فوزا علي نظيره دبا الحصن الاماراتي بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر السبت الماضى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد ، سجل هدفي الطلائع كريم ممدوح واسلام سري . وفاز الطلائع فى أخر مبارياته الودية على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما عصر الأربعاء الماضى .

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