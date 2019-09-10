شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يعود للتدريبات بعد راحة 48 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز الطلائع فى أخر مبارياته الودية على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما عصر الأربعاء الماضى .
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