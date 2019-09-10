شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف جنسية مهاجم الإسماعيلى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتفاوض مسئولى النادى الإسماعيلي، لضم مهاجم صربي للإستفادة بخدماته خلال الموسم الكروي الجديد .

التفاوض مع المهاجم الصربى بدأ بناءا على ترشيح من مواطنه ميودراج يستيش المدير الفني للفريق حيث اثنى على مستواه وطلب ضمه في أسرع وقت .

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مسئولو القلعة الصفراء يتكتمون على اسم المهاجم حتى انتهاء المفاوضات التي بدأت بعد طلب المدير الفني بالاضافة الى ضغط جماهيري كبير لعدم وجود مهاجم قوي لقيادة خط هجوم الدراويش حتى الآن.

يشار إلى أن الاسماعيلي يستعد لمواجهة اهلي بنغازي الليبي مساء الجمعة على ملعب الإسماعيلية في إطار مواجهات الذهاب بكأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.