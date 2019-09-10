"فايلر" مدرب التفاصيل والحزم.. طلب ملف خاص عن عقوبات الاعبين ولائحة النادي وأصدر فرمان بمنع الهزار في التمرين

أحمد أبوعقيل

عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، جلسة عاصفة مع لاعبى الفريق الأحمر قبل ساعات قليلة من السفر إلى غينيا الاستوائية لخوض مباراة كانو سبورت بذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، بعدما لاحظ حالة من التراخى لدى بعض اللاعبين، وبعض التصرفات التى فسرها السويسرى على أنها عدم تركيز فى التدريبات.

وحذر فايلر، خلال اجتماعه بلاعبى الأهلى من عدم الالتزام خلال التدريبات، ومن عدم تنفيذ تعليماته، مشدداً على أن تنفيذ التعليمات والالتزام بالنسبة له أولوية كبيرة دون النظر لأى أمور أخرى، مهدداً الخارجين عن النص بالاستبعاد من التشكيل الأساسى، كما رفض المدرب قيام بعض اللاعبين ببعض التصرفات على سبيل الهزار والدعابة خلال المران، إلى جانب الأحاديث الجانبية، موضحاً أنه هو فقط ومعاونيه هم المنوط بهم الحديث للاعبين وعليهم فقط الاستماع وتنفيذ المطلوب فقط.

Advertisements

طلب المدرب السويسري لائحة الفريق المالية من أجل دراستها جيداً ومناقشتها مع لجنة التخطيط للرة بالنادي وكذلك مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.

ويرغب المدرب السويسري في معرفة بعض النقاط الخاصة بمبدأ الثواب والعقاب من أجل فرض مزيداً من الانضباط بالفريق والنظام وتوقيع عقوبات قاسية على ي لاعب يخرج عن النص .

فى سياق متصل، طلب فايلر من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ملفاً خاصاً لكل لاعب متضمناً العقوبات التى تعرض لها طوال فترة وجوده بالنادى، والأزمات التى مر بها وجميع التفاصيل المتعلقة باللاعبين على مدار الموسم الماضى على أقل تقدير، كما طلب المدير الفنى من مدير الكرة تفاصيل لائحة الفريق المالية، خاصة فيما يتعلق بمكافآت الفوز والعقوبات المقررة على اللاعبين حال الخسارة أو التعادل.