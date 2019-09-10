العثور على حارس مرمى «ميتاً» داخل فندق

جدة - عمرو شويل هايتي- الخليج 365:

ذكرت السلطات المحلية أنه تم العثور على حارس المرمى الاحتياطي لمنتخب كوراساو جارزينيو بييتر ميتا في غرفته بالفندق في بورت أو برنس في هايتي، وذلك عشية لقاء البلد المضيف في دوري أمم منطقة الكونكاكاف.

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وكشف وزير الرياضة الهايتي إيدوينغ تشارلز لوكالة فرانس برس أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما كان يعاني من مشاكل في القلب، موضحا في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم الاثنين 9 سبتمبر، أصيب جارزينيو بييتر بعارض صحي وبعد تلقيه العلاج على يد طبيب منتخب كوراساو، خلد اللاعب الى النوم بشكل طبيعي.

وأفاد الوزير أنه تم العثور على اللاعب ميتا في غرفته صباح الاثنين، مشيرا الى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الوفاة.

وبعد أن استهل منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول للنسخة الأولى من دوري أمم الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) بالفوز على هايتي 1-صفر السبت على أرضه، يتواجه منتخب كوراساو مجددا مع المنافس ذاته الثلاثاء لكن في بورت أو برنس.