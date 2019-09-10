الان تتابع الأندية الأوروبية تبحث عن خيارات جديدة لمستقبل بطولاتها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:
قالت مصادر مطلعة إن الأندية الأوروبية تبحث عن خيارات جديدة بشأن مستقبل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن قوبل الاقتراح الذي كان سيمنح مقاعد ثابتة لأربع وعشرين فريقاً بمعارضة شديدة.
وألمح اندريا أنييلي رئيس رابطة الأندية الاوروبية إلى أن الخطة المثيرة للجدل تواجه مشكلة كبيرة مقراً في تصريحاته اليوم الإثنين بأن أعضاء الرابطة لديهم وجهات نظر مختلفة إزاء المسألة.
وعمل الاتحاد الاوروبي لكرة القدم مع رابطة الأندية الأوروبية، التي تمثل 232 نادياً، لإصلاح نظام مسابقات الأندية القارية بداية من 2024 وما بعدها.
وأكد التصور الأولي على وجود ثلاث درجات دوري أوروبية مع وجود صعود وهبوط بينهم.
وستكون الدرجة الأولى هي النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا مع وجود 24 فريقاً من بين 32 يحتفظون بأماكنهم للموسم التالي ما يكسر التقليد القائم بأن التأهل يتحقق من خلال الأداء في بطولة الدوري المحلية.
وتقترح الخطة وجود أربع مجموعات تتألف كل مجموعة من ثمانية فرق وهو ما يعني زيادة كبيرة في عدد المباريات الأوروبية.
ومع ذلك، واجه المقترح معارضة قوية من قبل بطولات الدوري المحلية الأوروبية التي قالت إن الصراع على التأهل لدوري الأبطال يمثل عنصرا أساسيا لبطولاتها. وانشق بعض أعضاء رابطة الأندية الأوروبية عن الصف عقب اجتماع في مالطا في يونيو (حزيران) الماضي وانتقدوا الخطة.
وقالت مصادر قريبة من الأندية إن اقتراحات أخرى باتت مطروحة الآن.
وتشمل هذه الاقتراحات اقتراحاً يستند لإقامة ست مجموعات في دوري أبطال أوروبا بينما تقدم فريق كوبنهاغن باقتراح سيغير المعيار الخاص بتخصيص الأماكن.
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