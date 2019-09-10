شكرا لقرائتكم تدريبات مكثفة للزمالك استعدادا لمواجهة جينيراسيون في السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود اليوم، الثلاثاء، فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، لخوض تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، فى اطار الاستعداد لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، يوم السبت المقبل الموافق 14 من الشهر الجارى، فى السنغال، ضمن منافسات مباراة الذهاب فى دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.

وكان ميتشو منح لاعبو الزمالك راحة سلبية من التدريبات أمس الاثنين، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب، وتوج الفارس الأبيض ببطولة كأس مصر، للمرة الـ 27 فى تاريخه.

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ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك القاهرة فى السادسة صباح غدًا الأربعاء، متوجهة إلى السنغال من أجل اقامة معسكر إعداد مغلق، لحين مواجهة جينيراسيون فوت.