شكرا لقرائتكم فايلر يطلب فيديو مباراة الزمالك وبيراميدز للتجهيز لمعركة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون تحضير اجزاء من مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة الكأس ،والتي حسمها الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.
وينوي فايلر القاء محاضرة بالفيديو علي لاعبي الأهلي تخص الوقوف علي ابرز نقاط القوة والضعف للزمالك ،وذلك بعد عودة الفريق من رحلة غينيا ،وقبل مواجهة الزمالك بعدها على كأس السوبر المصري.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري بغينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
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