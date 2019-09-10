شكرا لقرائتكم الأهلي يستأنف عقوبة فيفا عن غرامة بسبب مستحقات هندريك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الأهلى تشكيل لجنة قانونية لتقديم استئناف لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم، بعد توقيع فيفا غرامة مالية على النادي قدرها مليون دولار على النادي الأهلي، ،وذلك لعدم سداد مستحقات البرازيلي هندريك اللاعب السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخطاب رسميًا إلى النادي الأهلي، لتقوم الإدارة الحمراء بعرض الموضوع على اللجنة القانونية في النادي من أجل الاستئناف على الحكم.