مستشفى ريال مدريد تفتح أبوابها.. إصابة 10 لاعبين آخرهم هازارد وإيسكو ويوفيتش وزيدان في ورطة كبيرة

الموجز

في صدمة جديدة، انضم اسم جديد إلى قائمة اللاعبين، المصابين داخل ريال مدريد الإسباني قبل وبعد انطلاقة الموسم الكروي الجاري، وهو الأمر الذي يثير قلق الجهاز الفني للنادي الملكي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن 10 لاعبين من النادي الملكي تعرضوا للإصابة، خلال الفترة الماضية، أبرزهم البلجيكي إيدين هازارد والإسبانيان إيسكو وماركو أسينسيو والبرازيلي رودريغو خويس.

وتابعت أن القائمة شهدت، مؤخرا، انضمام اسم جديد، حيث يتعلق الأمر بالمهاجم الصربي لوكا يوفيتش، وذلك بعدما أعلن اتحاد بلاده، الأحد، عن تعرض مهاجم النادي لمشكلة بدنية ستمنعه من المشاركة في مباراة لوكسمبورغ ضد منتخب بلاده يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

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ولم يكشف البيان الذي أصدره الاتحاد الصربي نوعية الإصابة التي يعاني منها اللاعب، مكتفيا بالقول "في مباراتنا ضد البرتغال سقط لاعبنا مصابا وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنه لن يلعب الثلاثاء المقبل أمام لوكسمبورغ".

وقالت "آس" إن المثير في الأمر أن مهاجم ريال مدريد شارك، يوم السبت، أمام منتخب البرتغال بداية من الدقيقة 87، أي أنه شارك لنحو 3 دقائق فقط.

ويتوقع أن تُثير قضية تعرض يوفيتش لإصابة حالة من القلق داخل الجهاز الفني لـ"المرينغي"، لا سيما أن الفريق يمتلك حاليا لاعبين اثنين فقط بمركز المهاجم الصريح، وهما: كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش.

يشار إلى أن فريق العاصمة الإسبانية أجرى قبل أيام حصصا تدريبية بـ7 لاعبين فقط، وذلك بسبب انشغال جل العناصر بمباريات منتخباتهم الدولية، إلى جانب إصابة آخرين.