رياضة | موعد مباراة السعودية واليمن بث مباشر اليوم 1092019| مشاهدة مباراة السعودية واليمن بث مباشر عبر beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة السعودية واليمن بث مباشر اليوم 1092019| مشاهدة مباراة السعودية واليمن بث مباشر عبر beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل المنتخب السعودي ضيفًا ثقيلاً على نظيره اليمني، على ملعب "البحرين الوطني"، في المواجهة المرتقبة بين المنتخب الالسعودي الأول لكرة القدم ومضيفه منتخب اليمن، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، في إطار الجولة الأولى من تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022، وأمام أوروبا.



موعد مباراة السعودية واليمن اليوم

نقدم لكم موعد مباراة السعودية واليمن لمشاهدتها عندما تنطلق في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.



معلق مباراة السعودية واليمن والقنوات الناقلة لها

سيتم إذاعة المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1، وقنوات الكأس HD 4، وKsa Sports 1HDK بتعليق كلاً من أحمد البلوشي ، محمد السعدي، عبدالله.



هدف منتخبي السعودية واليمن من المباراة

يسعى المنتخب السعودي لاستهلال مشواره بالبطولة باقتناص أول ثلاث نقاط تساعده في التأهل.

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بينما يتطلع منتخب اليمن، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة كبيرة أمام الفارس السعودية، لتكون أكبر مفاجأت البطولة. بينما يتطلع منتخب اليمن، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة كبيرة أمام الفارس السعودية، لتكون أكبر مفاجأت البطولة. التشكيل المتوقع للسعودية.. قبل مباراة السعودية واليمن كالتالي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

في الدفاع: حمدان الشمراني - علي آل بليهي - عمر هوساوي - ياسر الشهراني.

في الوسط: عبدالرحمن الدوسري - محمد كنو - سالم الدوسري - سلمان الفرج - هتان باهبري.

في الهجوم: عبد الفتاح عسيري.



بث مباشر لمباراة السعودية واليمن

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر لمباراة السعودية واليمن، فور انطلاقها عبر قناة beIN SPORTS HD 1، حيث يمكنكم الاستمتاع بالمباراة دون تقطيع عبر مشاهدة كورة لايف KORA LIVE.



آخر نتيجة جمعت بين منتخب السعودية واليمن

نجح المنتخب السعودي، في تحقيق الفوز في أخر مباراة جمعته بنظيره اليمني،بهدف نظيف عن طريق عبد الرحمن غريب، ضمن إطار مباراة ودية بينهما.