رياضة | الأهلي يتأكد من جاهزية قوته الضاربة قبل مواجهة كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتأكد من جاهزية قوته الضاربة قبل مواجهة كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خبر سار بعد التأكد من جاهزية إحدى قواته الضاربة قبل مواجهة كانو سبورت الغيني إستوائي، بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد خالد محمود طبيب الفريق، جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بعد تعرضه لكدمة خفيفة بالكتف خلال تدريبات الفريق.

وكان الجهاز الطبي قرر خضوع حارس مرمى الفريق للكشف الفحص الطبي على هامش مران الفريق بالتتش مساء أمس، بعدما غاب للإصابة.

وجاء خضوع الشناوي للفحص الطبي من أجل الإطمئنان عليه بعد التعرض للإصابة بمران الفريق أول أمس، ومعرفة مدى قدرته بالمشاركة في مران الفريق اليوم من عدمه.

وتعرض محمد الشناوي إلى الإصابة بكدمة في الكتبف خلال المران الجماعي للفريق الأحمر أول أمس الأحد، والذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة

واضطر الشناوي إلى الخروج من الملعب، ولم يتمكن من استكمال المران الذي يقوده السويسري رينيه فايلر.

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وأكمل الشناوي المران داخل صالة الجيمانزيوم خوفًا من تفاقم الإصابة التي تعرض لها.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد قرر إجراء تقسيمة "تراي ماتش" في مران الفريق الأحمر، لتجربة بعض الامور الفنية والخططية ، في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، مشددًا على أن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من التقسيمة التي سيتم إجراؤها بين لاعبي الفريق.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة يوم 11 سبتمبر الجاري في طريقها إلى غينيا الاستوائية طبقا للموعد الذي حدده الجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت يوم 14 من الشهر ذاته.

يذكر أن الأهلي قد صعد لهذا الدور عقب تخطيه فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي للبطولة بالفوز بنتيجة 13- صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويعد الشناوي الحارس الأساسي للنادي الأهلي في أخر موسمين، وقدم الحارس مستوى أكثر من رائع مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 على الرغم من الخروج المبكر للفراعنة من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا.