عمرو الجنايني يحسم تشكيل لجنة الحكام باتحاد الكرة...

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جدة - عمرو شويل يحسم عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور خلال الساعات القليلة المقبلة .
ويجرى جمال الغندور مشاورات مع بعض المقربين للوقوف على التشكيل النهائى للجنة الحكام فى ضوء الرغبة فى الاستعانة ببعض الوجوه الشابة من الحكام الدوليين المعتزلين حديثا .
ووفقا لمصادر مطلعة فقد استقر الغندور على أستمرار عزب حجاج فى منصب سكرتير اللجنة وسيضم معه تامر درى و هناك ترشيح لاثنان دوليين بينهم محمد فاروق .
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