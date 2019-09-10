عمرو الجنايني يحسم تشكيل لجنة الحكام باتحاد الكرة...

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جدة - عمرو شويل يحسم عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور خلال الساعات القليلة المقبلة .

ويجرى جمال الغندور مشاورات مع بعض المقربين للوقوف على التشكيل النهائى للجنة الحكام فى ضوء الرغبة فى الاستعانة ببعض الوجوه الشابة من الحكام الدوليين المعتزلين حديثا .

ووفقا لمصادر مطلعة فقد استقر الغندور على أستمرار عزب حجاج فى منصب سكرتير اللجنة وسيضم معه تامر درى و هناك ترشيح لاثنان دوليين بينهم محمد فاروق .