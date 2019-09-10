المصري يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة ماليندى في زنجبار...

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جدة - عمرو شويل يخوض فريق الكرة بالنادى المصرى البورسعيدى مرانه الأخير اليوم الثلاثاء قبل السفر لزنجبار لمواجهة ماليندى بطل زنجبار فى ذهاب دور الـ 32 مكرر من بطولة الكونفدرالية والمقرر له الخامس عشر من سبتمبر الجارى .

مران المصرى الأخير يُقام على ملعب الهدف (المغطى بالنجيل الصناعي) وذلك لمنح اللاعبين حساسية اللعب على النجيل الصناعي خاصةً وأن ملعب عمان الذى سوف يستضيف مغطى بالنجيل الصناعي أيضاً.

واستقر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى المصرى على اصطحاب 21 لاعبا لرحلة الفريق الى زنجبار لمواجهة ماليندي بطل زنجبار والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ستاد عمان بزنجبار فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية .

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وجاءات قائمة الفريق البورسعيدى كالتالى : أحمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة و كريم العراقى وإسلام ابو سليمة زواحمد شوشة ومحمود حمد وعبد الناصر دي ماريا وعمر كمال عبوالحد وفريد شوقيس وحجاج عويس وعمرو موسى وأحمد ياسر وشيخ موكورو وايزي ايميكا واسلام عطية وحسن على وسعيد سنبورى وحسين رجب واوستن أموتو ومحمود وادى.

وينتظر الجهاز الفنى للمصرى عودة محمود وادى من صفوف منتخب فلسطين حتي يتمكن من السفر مع الفريق الى زنجبار وقيادة هجوم الفريق البورسعيدى فى هذه المباراة.