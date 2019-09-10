جنش يعتذر لجماهير الزمالك ويبكي على الهواء (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى نادي الزمالك، الشكر لزملائه وللجهاز الفني والإداري ولجمهور النادي على دعمهم له بعد تتويج فريقه بكأس مصر على حساب بيراميدز.
قال في تصريحات تليفزيونية، مساء الاثنين: «أشكر الجميع، المواقف هي التي تظهر المعدن الحقيقي، سعيد لكل هذا الحب، وهو ما سوف نحصده من كرة القدم، أنا مسنود بحب الجمهور».
أضاف: «أشعر بأنني ابن النادي حتى وإن لم أكن من الناشئين، وسوف أظل دائما جزء من هذا الكيان. هتاف الجمهور لي شىء كبير، وأعتذر عن عدم حضوري مباراة النهائي لأن حركتي أصبحت صعبة».
تابع باكيًا: «وصل لي فيديو شيكابالا وهو يحتفل بقميصي، شعرت وقتها أن تعبي لم يضع هباء، وأن الجميع يقدرني، وارتفعت روحي المعنوية، لا أستطيع أن أعبر عما أشعر به، وأتمنى أن أعود سريعًا».
وتطرق إلى تصريحات رئيس النادي بشأنه، قائلا: «رئيس النادي قال لي إن التصريحات التي تقال ضدك مني تم تحريفها، وأنني مثل نجليه أمير وأحمد، كما أنهما تحدثا معي للاطمئنان عليّ».
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