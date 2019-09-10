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الطواحين الهولندية تدمر شباك إستونيا في تصفيات يورو 2020
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
حقق المنتخب الهولندى فوزا ساحقا على منافسه إستونيا، بأربعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى جرت بينهما مساء الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".
أحرز هدف هولندا الأول رايان بابل فى الدقيقة 17 قبل أن يضيف اللاعب نفسه الثانى فى الدقيقة 48 من زمن المباراة.
أضاف ممفيس ديباى ثلاثية الطواحين فى الدقيقة 76 قبل أن يضيف فينالدوم الرابع فى الدقيقة 87 من عمر اللقاء.
وتحتل هولندا المركز الثالث فى المجموعة الثالثة بعدما رفعت رصيدها إلى 9 نقاط، خلف منتخبى أيرلندا الشمالية وألمانيا صاحبى المركزين الأول والثانى على الترتيب برصيد 12 نقطة لكل منهما لكن تتفوق الماكينات بفارق الأهداف، فيما تتذيل إستونيا الترتيب بدون أى رصيد من النقاط.
وحققت الطواحين الهولندية فوزًا كبيرًا على نظيره الألمانى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، الجمعة الماضى، فى الجولة السابقة من تصفيات أمم أوروبا، فيما خسرت إستونيا أمام روسيا البيضاء بهدفين مقابل هدف.
يذكر أنه من المقرر أن النسخة المقبلة من أمم أوروبا 2020 بين 12 يونيو و12 يوليو فى 12 مدينة من 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب "ويمبلي" الشهير فى العاصمة الإنجليزية لندن، مباراتى الدور نصف النهائى، إضافة إلى المباراة النهائية.
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