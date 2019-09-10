شكرا لقرائتكم خبر عن نصيب الأسد لـ«هجن» الأمير تركي بن محمد في أشواط «الرموز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

ظفرت هجن الأمير تركي بن محمد بن فهد بنصيب الأسد أمس الأول في أولى انطلاقة أشواط الرموز ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، إذ سيطرت هجنه على شوطي الرموز المفتوحة بعدما حسمت البكرة «الصميما» الشوط الأول للبكار بتوقيت زمني قدره (02:48:07)، فيما سيطر القعود «نواف» على المركز الأول في الشوط الثاني بتوقيت زمني قدره (02:45:03) كأفضل توقيت في تاريخ الهجن. وكشف الاتحاد السعودي للهجن أن ما يميز فوز البكرة «الصميما» والقعود «نواف» أنهما من «الإنتاج» بخلاف التوقيت الزمني الذي فازا فيه.

من جهته، كشف المشرف العام على هجن الأمير تركي بن محمد بن فهد، جابر بن قرينيس أن سموه حريص على الإنتاج بنسبة كبيرة، خصوصا السلالات النادرة والقديمة. فيما لفت من جهته المضمّر ماجد بن حلفان أنه كسب توقعاته قبل بدء السباق بالفوز، مبديا توقعاته بشكل علني لمن حوله قبل بدء السباق وذلك نظير الجهد والتدريب والإنتاج المميز في هجن الأمير تركي بن محمد.

هذا وصاحب الفوز «فرحة جارفة» اكتسحت ميدان الطائف وحظيت بالإشادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.