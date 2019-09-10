شكرا لقرائتكم خبر عن «اتفاقية» لتفعيل لعبة الجودو بجامعة نورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

أبرمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن صباح أمس الإثنين العاشر من محرم، اتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للجودو، حيث مثل الجامعة في توقيعها عميدة شؤون الطالبات الدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن المقرن ومثل الاتحاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجودو العميد ركن خالد بن عبدالله العريني.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أوجه التعاون لنشر ثقافة رياضة الجودو بين طالبات الجامعة وتحفيزهن على تعلمها بما يعود عليهن بالنفع صحياً وجسدياً.

حيث تضمنت الاتفاقية توفير المدربات المؤهلات من الاتحاد لعقد دورات تدريبية للطالبات وإقامة ورش عمل مشتركة تمنح المتدربة في ختامها شهادات متعمدة.

ويأتي ذلك انطلاقا من دور الجامعة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تنص على تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية.