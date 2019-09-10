شكرا لقرائتكم خبر عن الأنصار ينهي مشكلة «البطاقات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد السوقان (المدينة المنورة) أنهى نادي الأنصار صباح أمس الاثنين مشكلة بطاقات لاعبيه (الكارنيهات) المتعثرة والتي حرمت (٤) لاعبين من المشاركة مع الفريق الكروي الأول في لقاء التقدم الذي خسره الأنصار بثلاثية يوم الأربعاء الماضي في دوري كأس الأمير أنهى نادي الأنصار صباح أمس الاثنين مشكلة بطاقات لاعبيه (الكارنيهات) المتعثرة والتي حرمت (٤) لاعبين من المشاركة مع الفريق الكروي الأول في لقاء التقدم الذي خسره الأنصار بثلاثية يوم الأربعاء الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وحصل الأنصار على بطاقات (الكارنيه) للاعبيه الذين لم تصدر لهم البطاقات حتى الجولة الثالثة من الدوري للاعبي الفريق الكروي الأول، ليتسنى لجميع اللاعبين المشاركة مع الفريق بدءًا من لقاء الأنصار وجدة يوم غد الأربعاء والذي سيقام في ملعب نادي الأنصار في المدينة المنورة. وتواصلت "الخليج 365" بدورها مع مدير الاحتراف بنادي الأنصار بدر القصيري والذي أكد انتهاء الإشكالية التي حرمت الفريق من بعض اللاعبين في الجولة الماضية، مقدمًا شكره للجنة الاحتراف على تعاملها السريع والاحترافي لمعالجة حالة اللاعبين حتى صدور البطاقات صباح أمس.



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